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Политика

Михаил Ведерников призвал псковичей не вестись на политические манипуляции

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона не вестись на политические манипуляции. В очередном видеообращении к подписчикам на своей странице в Instagram он отметил, что призывы на несанкционированные митинги 23 января вызывают тревогу.

«Нет никаких вопросов к тем, кто планирует высказать свою гражданскую позицию законным способом. Однако все знают, что массовые мероприятия сейчас запрещены в связи с эпидемиологической ситуацией. Это общие требования для всех. Вместе с тем особые опасения вызывает то, что в противозаконные мероприятия сейчас планируют втянуть несовершеннолетних», – отметил Михаил Ведерников.

Он рассказал, что в соцсетях, особенно в «ТикТоке», распространяются запредельные вещи, которые не имеют ничего общего с действительностью. «Все мы были молодыми, и все помним, как такие сообщения могут восприниматься на горячую голову», – заметил глава региона.

В связи с этим он призвал родителей, учителей, самих детей не вестись на манипуляции, старших – поговорить с младшим, объяснить, как такие вещи работают.

«Нарушителям полиция выпишет штрафы, и они немаленькие. И я ещё раз напоминаю про сложную эпидситуацию. У нас только начинает выравниваться статистика», – добавил глава региона и попросил дать возможность выдохнуть медицинским работникам, которые уже почти год работают без перерывов и отдыха.

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