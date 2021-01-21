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Общество

Эксперт: Призыв к участию в публичных акциях несовершеннолетних – серьёзное правонарушение

Призыв к участию в публичных акциях несовершеннолетних – серьёзное правонарушение для организаторов. Об этом напомнил начальник отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Псковской области Владимир Круглов в эфире проекта ПАИ-live 21 января.

Владимир Круглов подчеркнул, что правоохранительные органы будут рассматривать вопрос привлечения к административной ответственности организаторов незаконной акции, если выяснится, что они пригласили на это мероприятие детей. При этом в таком случае организаторам будут грозить штрафы выше, чем за просто организацию незаконного публичного мероприятия.

«Те люди, организации или общественные объединения, которые собираются провести публичное мероприятие, должны изучить законодательство. Там всё расписано понятно: что нужно делать, какие уведомления надо подавать, в какой срок, куда обращаться. И только тогда начинать организовывать мероприятие. Если таких согласований с органом МСУ не проводилось, это является нарушением федерального законодательства, за что предусмотрена административная ответственность и для организаторов, и для участников. Санкции довольно существенные, в том числе в денежном выражении, может быть назначено наказание вплоть до административного ареста. Так что гражданам нужно сознательно к этому подходить и соблюдать действующее законодательство. А если к участию в акции организаторы призывают несовершеннолетних – это ещё более серьёзное правонарушение», – отметил Владимир Круглов.

Ранее полиция предупредила псковичей об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Отметим, что за участие в политических акциях подростков административную ответственность несут родители. В этом случае родителей подростка привлекут по статье 5.35 КоАП за ненадлежащее содержание и воспитание детей.

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Около тысячи раз нарушали жители Псковской области закон о тишине в минувшем году Псковичи стали меньше нарушать закон о запрете курения в общественных местах Псковская полиция: За участие в политических акциях подростков административную ответственность несут родители Псковичи стали активно обращаться в полицию В псковской полиции рассказали об изменениях в законодательстве о проведении публичных акций Более 50 тысяч административных правонарушений зафиксировали в Псковской области в 2020 году Более чем тысяче воспитанникам интернатов Псковской области помогут определиться с профессией Вам административка – ПАИ-live c Владимиром Кругловым Минимум в 10 школах-интернатах Псковской области появится «Навигатор в мире профессий» Помощь в профессиональном самоопределении – ПАИ-live с Екатериной Транёвой
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