Эксперт: Призыв к участию в публичных акциях несовершеннолетних – серьёзное правонарушение

18:47, 21 января 2021, ПАИ

Призыв к участию в публичных акциях несовершеннолетних – серьёзное правонарушение для организаторов. Об этом напомнил начальник отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Псковской области Владимир Круглов в эфире проекта ПАИ-live 21 января.

Владимир Круглов подчеркнул, что правоохранительные органы будут рассматривать вопрос привлечения к административной ответственности организаторов незаконной акции, если выяснится, что они пригласили на это мероприятие детей. При этом в таком случае организаторам будут грозить штрафы выше, чем за просто организацию незаконного публичного мероприятия.

«Те люди, организации или общественные объединения, которые собираются провести публичное мероприятие, должны изучить законодательство. Там всё расписано понятно: что нужно делать, какие уведомления надо подавать, в какой срок, куда обращаться. И только тогда начинать организовывать мероприятие. Если таких согласований с органом МСУ не проводилось, это является нарушением федерального законодательства, за что предусмотрена административная ответственность и для организаторов, и для участников. Санкции довольно существенные, в том числе в денежном выражении, может быть назначено наказание вплоть до административного ареста. Так что гражданам нужно сознательно к этому подходить и соблюдать действующее законодательство. А если к участию в акции организаторы призывают несовершеннолетних – это ещё более серьёзное правонарушение», – отметил Владимир Круглов.

Ранее полиция предупредила псковичей об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Отметим, что за участие в политических акциях подростков административную ответственность несут родители. В этом случае родителей подростка привлекут по статье 5.35 КоАП за ненадлежащее содержание и воспитание детей.