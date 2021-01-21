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Общество

Полиция предупреждает псковичей об ответственности за участие в несанкционированных акциях

Об ответственности за участие в несанкционированных акциях предупреждает псковичей полиция. По данным пресс-службы УМВД России по Псковской области, в средствах массовой информации, интернете и социальных сетях фиксируются призывы к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года.

Полиция отмечает, что за подобные призывы предусмотрена ответственность. Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности.

Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

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