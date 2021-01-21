Псковская полиция: За участие в политических акциях подростков административную ответственность несут родители

18:13, 21 января 2021, ПАИ

За участие в политических акциях подростков административную ответственность несут родители, на них может быть наложен штраф. Об этом напомнил начальник отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Псковской области Владимир Круглов в эфире проекта ПАИ-live 21 января.

«В 14 лет подросток за себя не отвечает, и к административной ответственности привлекут его родителей по статье 5.35 КоАП за ненадлежащее содержание и воспитание детей. В 16 лет подросток уже попадает под административную ответственность. Тогда он привлекается в присутствии родителей, опрашивается, что он там делал, и так далее», – сказал Круглов.

Если выяснится, что подросток был туда приглашён организаторами незаконного мероприятия, будет рассматриваться вопрос привлечения к административной ответственности организаторов. Штрафные санкции в этом случае выше, чем просто за организацию незаконного публичного мероприятия, подчеркнул представитель правоохранительных органов.