За кражу денег у соседа псковичу грозит тюрьма

14:08, 22 января 2021, ПАИ

За кражу денег у соседа псковичу грозит тюрьма. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города Пскова.

26 декабря 2020 года 37-летний мужчина находился по месту своего жительства в доме на улице Инженерной в состоянии алкогольного опьянения. Сосед по блоку позвал его в гости, мужчина согласился. В комнате он увидел на поверхности шкафа 20 тысяч рублей, принадлежащие соседу, и незаметно их похитил. После злоумышленник скрылся с места преступления и распорядился деньгами по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.