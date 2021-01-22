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За кражу денег у соседа псковичу грозит тюрьма

За кражу денег у соседа псковичу грозит тюрьма. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города Пскова.

26 декабря 2020 года 37-летний мужчина находился по месту своего жительства в доме на улице Инженерной в состоянии алкогольного опьянения. Сосед по блоку позвал его в гости, мужчина согласился. В комнате он увидел на поверхности шкафа 20 тысяч рублей, принадлежащие соседу, и незаметно их похитил. После злоумышленник скрылся с места преступления и распорядился деньгами по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

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