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Общество

Зинедин Зидан заразился коронавирусом

Главный тренер испанского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан заболел коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что тест на коронавирусную инфекцию Зинедина Зидана дал положительный результат.

Зинедин Зидан – французский футболист. Он считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.

Зидан три раза признавался лучшим футболистом мира (1998, 2000, 2003) и один раз лучшим футболистом Европы (1998). В 2004 году был признан УЕФА лучшим футболистом за последние 50 лет.

С 1994 по 2006 год выступал за сборную Франции, в общей сложности проведя в её составе 108 матчей и забив 31 гол. Вместе со сборной Зидан стал чемпионом мира (1998) и чемпионом Европы (2000).

Зидан был назначен тренером «Реала» в 2019 году, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее он уже тренировал мадридский клуб с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Реал» трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании.

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