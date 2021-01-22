Контроль за подготовкой регионов к пожароопасному сезону усилит Рослесхоз

17:17, 22 января 2021, ПАИ

Рослесхоз усилит контроль за подготовкой регионов к пожароопасному сезону 2021 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минприроды России.

Данное поручение дано региональным департаментам Рослесхоза в ходе работы федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров. Также рекомендовано ускорить темпы подготовки, инициировать комплексные учения по предупреждению и ликвидации лесных пожаров различных ведомств в системе РСЧС.

Для предупреждения вспышки лесных пожаров департаментам необходимо активизировать работу с регионами в части патрулирования лесов и прилегающих территорий. Требуется и проведение профилактических мероприятий, в том числе касающихся информирования населения о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности на природных территориях.

ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России получил рекомендации по подготовке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в лесах на землях обороны и безопасности.

Особое внимание планируется уделить подготовке к пожароопасному сезону на землях заповедников и национальных парков.

В федеральном штабе отметили, что нужно усилить межведомственную работу с территориальными органами МВД России, пожарным надзором, органами местного самоуправления.

На заседании было озвучено, что сейчас лесопожарная обстановка в России стабильная, в течение двух недель лесных пожаров не зафиксировано.

К 20 февраля регионы должны представить на согласование в Рослесхоз проекты сводных планов по тушению лесных пожаров. Особое внимание требуется уделить детальной разработке порядка привлечения на тушение лесных пожаров сил и средств арендаторов лесных участков, МЧС России и Минобороны России.

В работе штаба приняли участие представители Федерального агентства лесного хозяйства, Минприроды России, Минобороны России, Росприроднадзора, ФБУ «Авиалесоохрана», департаментов лесного хозяйства по Центральному, Южному, Северо-Западному, Уральскому, Приволжскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам.