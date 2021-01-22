Когда счёт идёт на минуты

20:42, 22 января 2021, ПАИ

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В Себеже разыскивают пассажирку, которая подсела к водителю такси. Соответствующая запись размещена в одном из популярных местных пабликов в соцсети.



На маршруте таксисту стало плохо, но женщина не растерялась. Она решила связаться с диспетчером.

Не все знают, как работает тангетка рации. Она работает по принципу «уоки-токи»: нажал - говори, отпустил - слушай. Без навыка, можно и ошибиться.

Женщине удалось связаться с диспетчером, и та вызвала скорую помощь.

«Счет шел на минуты. Из-за быстрого обращения помощь была оказана незамедлительно, что спасло мужчине жизнь», - уточняет автор записи Ольга Николашина.

Не растерявшуюся пассажирку просят откликнутся.

При каких симптомах надо вызывать скорую?

Высокая температура; боль за грудиной отдающая в левую руку или спину; затруднение дыхания; сильное кровотечение; острая боль в животе; потеря рзнания. Если хоть один из этих симптомов есть, вызывайте скорую помощь.

