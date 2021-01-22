0
20:17
Кассационный суд разъяснил, что такое ДТП
19:20
Рособрнадзор напоминает, что 1 февраля истекает срок подачи заявлений для сдачи ЕГЭ в 2021 году
19:01
На прилавках Пскова могут появиться огурцы и картофель эконом-класса
18:21
Изменится расписание поездов из Псковской области в Москву и обратно
17:10
О проекте деловых игр-симуляций для школьников рассказал Александр Захаров
16:19
Детский омбудсмен Наталия Соколова: Родители просят остановить эту вакханалию
16:19
Бизнес-игры для старшеклассников – ПАИ-live с Александром Захаровым
Еще новости
Общество

Когда счёт идёт на минуты

Спасла жизнь таксисту и осталась неизвестной. Фото autoreview.ru

 

В Себеже разыскивают пассажирку, которая подсела к водителю такси. Соответствующая запись размещена в одном из популярных местных пабликов в соцсети.

На маршруте таксисту стало плохо, но женщина не растерялась. Она решила связаться с диспетчером.
Не все знают, как работает тангетка рации. Она работает по принципу «уоки-токи»: нажал - говори, отпустил - слушай. Без навыка, можно и ошибиться.
Женщине удалось связаться с диспетчером, и та вызвала скорую помощь.
«Счет шел на минуты. Из-за быстрого обращения помощь была оказана незамедлительно, что спасло мужчине жизнь», - уточняет автор записи Ольга Николашина.
Не растерявшуюся пассажирку просят откликнутся.

При каких симптомах надо вызывать скорую?

Высокая температура; боль за грудиной отдающая в левую руку или спину; затруднение дыхания; сильное кровотечение; острая боль в животе; потеря рзнания. Если хоть один из этих симптомов есть, вызывайте скорую помощь. 
 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ходите ли вы в театр?

Проголосовать >>>

Кассационный суд разъяснил, что такое ДТП
22 января 2021
Кассационный суд разъяснил, что такое ДТП
Рособрнадзор напоминает, что 1 февраля истекает срок подачи заявлений для сдачи ЕГЭ в 2021 году
22 января 2021
Рособрнадзор напоминает, что 1 февраля истекает срок подачи заявлений для сдачи ЕГЭ в 2021 году
На прилавках Пскова могут появиться огурцы и картофель эконом-класса
22 января 2021
На прилавках Пскова могут появиться огурцы и картофель эконом-класса
Изменится расписание поездов из Псковской области в Москву и обратно
22 января 2021
Изменится расписание поездов из Псковской области в Москву и обратно
О проекте деловых игр-симуляций для школьников рассказал Александр Захаров
22 января 2021
О проекте деловых игр-симуляций для школьников рассказал Александр Захаров
Детский омбудсмен Наталия Соколова: Родители просят остановить эту вакханалию
22 января 2021
Детский омбудсмен Наталия Соколова: Родители просят остановить эту вакханалию
Бизнес-игры для старшеклассников – ПАИ-live с Александром Захаровым
22 января 2021
Бизнес-игры для старшеклассников – ПАИ-live с Александром Захаровым
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
22 января 2021
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области

Идет загрузка...