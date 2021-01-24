Ещё 92 человека заразились коронавирусом в Псковской области

11:57, 24 января 2021, ПАИ

28 565 человек заразилось коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 92 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровело 16 313 пациентов (за сутки – 192), умерло 120 инфицированных человек. Всего специалисты провели 241 397 (за сутки – 827) тестов на коронавирус.

«За сутки выявлены 92 заболевших коронавирусом. Последний раз показатель меньше 100 был зафиксирован в начале ноября. В активных очагах новых случаев нет», – написал губернатор.