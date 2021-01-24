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Культура

25 января исполняется 83 года со дня рождения поэта, певца и актёра Владимира Высоцкого

25 января исполняется 83 года со дня рождения поэта, певца и актёра Владимира Высоцкого. В связи с этим событием РИА Новости подготовило подборку редких фотографий актёра.

Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве в семье военного связиста. В конце 40-х он жил в Эберсвальде (под Берлином) по месту службы отца, а потом в Москве. По настоянию родных Высоцкий поступил на механический факультет МИСИ, но ушёл оттуда, даже не доучившись до конца первого семестра, и поступил в школу-студию МХАТ. После окончания училища Высоцкий мигрировал по театрам, а в 1964 году вошёл в труппу только что организованного Театра на Таганке.

Как актёр кино Высоцкий дебютировал в 1959 году в фильме режиссёра Василия Ордынского «Сверстницы», где сыграл студента Петю. В начале карьеры актёр снимался в основном в эпизодах и играл роли второго плана. 

Он сыграл Максима в «Коротких встречах», Брусенцова в «Служили два товарища», Рябого в «Хозяине тайги», фон Корена в «Плохом хорошем человеке», арапа в «Сказе про то, как царь Пётр арапа женил» и Дон Гуана в «Маленьких трагедиях». Роль капитана Жеглова в культовом фильме «Место встречи изменить нельзя» стала самой известной и последней его работой в кино.

Всего Владимир Высоцкий написал около 600 песен и стихов, он дал более тысячи концертов в СССР и за рубежом. Лауреат Государственной премии СССР. Был три раза женат, двое сыновей, с последней женой – Мариной Влади – прожил 12 лет. 

 

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