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Общество

Военные России и Белоруссии проведут рекордное число учений в 2021 году

Военные России и Белоруссии в 2021 году запланировали провести рекордное число учений, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Отмечается, что большая часть учений запланирована на август-сентябрь. Совместные тренировки будут проводить саперные части, органы материально-технического обеспечения, военные полицейские и комендантские подразделения двух государств.

По словам источников, эти учения станут одними из самых массовых за последние годы. От Вооруженных сил России в них преимущественно планируется задействовать войска Западного военного округа.

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