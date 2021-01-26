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Ведерников о борьбе с коронавирусом: Принятый комплекс мер введён на пределе возможностей

«Конечно, всегда хочется больше, но мы исходили из возможностей областного бюджета. Принятый комплекс мер был принят на пределе возможностей. Нам пришлось перенести некоторые планы на следующие годы», - сообщил 26 января в эфире одной из псковских радиостанций губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор поблагодарил волонтёров, которые встали на передовую, а не «спрятали голову в песок». В рамках акции «Мы вместе» более 22 тысяч жителей Псковской области получили помощь от волонтеров.

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