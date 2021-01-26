Ведерников о борьбе с коронавирусом: Принятый комплекс мер введён на пределе возможностей

13:18, 26 января 2021, ПАИ

«Конечно, всегда хочется больше, но мы исходили из возможностей областного бюджета. Принятый комплекс мер был принят на пределе возможностей. Нам пришлось перенести некоторые планы на следующие годы», - сообщил 26 января в эфире одной из псковских радиостанций губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор поблагодарил волонтёров, которые встали на передовую, а не «спрятали голову в песок». В рамках акции «Мы вместе» более 22 тысяч жителей Псковской области получили помощь от волонтеров.