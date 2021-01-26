Михаил Ведерников рассказал, что не разрешает чиновникам «прикрываться коронавирусом»

13:54, 26 января 2021, ПАИ

Мы работаем по нацпроектам не для отчётов, заявил губернатор региона Михаил Ведерников в эфире одной из псковских радиостанций. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона подчеркнул, что отчёты являются отражением работы и позитивных изменений. «Надеюсь, жители области их чувствуют. Ну, во-первых, сделано огромное количество дворов, множество дорог приведено в порядок. В этом году бюджет на ремонт дорог увеличился ещё на 25%. Мы уже сейчас проводим конкурсы, заключаем контракты, не ждём весны. Поэтому подрядчики могут уже сейчас начинать готовиться к сезону и, как только позволит погода, приступать к работе. Нацпроекты - это новые детсады, школы, современные классы, в том числе в сельских школах, это «Кванториумы». Благодаря нацпроектам решается широкий круг задач. К тому же там достаточно серьёзное финансирование», - сказал Михаил Ведерников.

Он также подчеркнул, что, несмотря на тяжелый год, не разрешает коллегам «прикрываться коронавирусом». «Очевидно коронавирус повлиял только на стройки. Есть проблемы, когда на стройки привлекали специалистов, например из Белоруссии. Из-за ограничений их до сих пор нельзя привезти из-за границы на стройки, а внутренних ресурсов не хватает. Но по нацпроектам мы, тем не менее, взяли планку в 95,23%. Я не очень доволен таким результатом. Нас сильно вниз потянуло образование с задержками строительства школ, детсадов. Если бы образование нас не подвело, мы бы вышли на 98% и были бы лидерами по стране», - заключил губернатор.