27 металлических крышек-пепельниц похитили безработные псковичи из парка

16:43, 25 января 2021, ПАИ

Из парка с 19 по 23 января на проспекте Энтузиастов псковичи похитили 27 металлических крышек-пепельниц с уличных урн, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Оказалось, что кражу совершили мужчины 45 и 36 лет, которые признали свою вину. Часть похищенного была изъята. По данному факту проводится проверка.

В Невеле в июле 2020 года из квартиры дома на улице Социализма у пенсионерки похитили семь тысяч рублей. В этом подозревается неработающий, ранее судимый 35-летний местный житель. По данному факту возбудили уголовное дело.

В деревне Подберезье Локнянского района в период с 22 по 23 января текущего года из подъезда дома на улице Лесной свободным доступом похитили велосипед. Оказалось, что кражу совершил 40-летний безработный житель Локнянского района. Похищенное транспортное средство изъято. Проводится проверка.