0
09:24
45-летний мужчина погиб при пожаре в Псковском районе
21:24
В Великих Луках водитель сбил человека на пешеходном переходе
18:04
Автомобиль повалил опору ЛЭП в Пскове
17:25
Автомобиль опрокинулся в кювет в Порховском районе
14:29
Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Великолукском районе
14:07
Спасателям пришлось извлекать из микроавтобуса пострадавшего в ДТП в Пскове
14:00
Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
Еще новости
Происшествия

27 металлических крышек-пепельниц похитили безработные псковичи из парка

Из парка с 19 по 23 января на проспекте Энтузиастов псковичи похитили 27 металлических крышек-пепельниц с уличных урн, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Оказалось, что кражу совершили мужчины 45 и 36 лет, которые признали свою вину. Часть похищенного была изъята. По данному факту проводится проверка.

В Невеле в июле 2020 года из квартиры дома на улице Социализма у пенсионерки похитили семь тысяч рублей. В этом подозревается неработающий, ранее судимый 35-летний местный житель. По данному факту возбудили уголовное дело.

В деревне Подберезье Локнянского района в период с 22 по 23 января текущего года из подъезда дома на улице Лесной свободным доступом похитили велосипед. Оказалось, что кражу совершил 40-летний безработный житель Локнянского района. Похищенное транспортное средство изъято. Проводится проверка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ходите ли вы в театр?

Проголосовать >>>

45-летний мужчина погиб при пожаре в Псковском районе
25 января 2021
45-летний мужчина погиб при пожаре в Псковском районе
В Великих Луках водитель сбил человека на пешеходном переходе
24 января 2021
В Великих Луках водитель сбил человека на пешеходном переходе
Автомобиль повалил опору ЛЭП в Пскове
24 января 2021
Автомобиль повалил опору ЛЭП в Пскове
Автомобиль опрокинулся в кювет в Порховском районе
24 января 2021
Автомобиль опрокинулся в кювет в Порховском районе
Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Великолукском районе
24 января 2021
Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Великолукском районе
Спасателям пришлось извлекать из микроавтобуса пострадавшего в ДТП в Пскове
24 января 2021
Спасателям пришлось извлекать из микроавтобуса пострадавшего в ДТП в Пскове
Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
24 января 2021
Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
Крупная партия контрабандных сигарет арестована псковскими пограничниками в Невельском районе
23 января 2021
Крупная партия контрабандных сигарет арестована псковскими пограничниками в Невельском районе

Идет загрузка...