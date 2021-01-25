0
09:24
45-летний мужчина погиб при пожаре в Псковском районе
21:24
В Великих Луках водитель сбил человека на пешеходном переходе
18:04
Автомобиль повалил опору ЛЭП в Пскове
17:25
Автомобиль опрокинулся в кювет в Порховском районе
14:29
Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Великолукском районе
14:07
Спасателям пришлось извлекать из микроавтобуса пострадавшего в ДТП в Пскове
14:00
Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
Еще новости
Происшествия

Два подростка пропали в Великих Луках

В Великих Луках разыскивают двух подростков 15 и 16 лет, которые 24 января в 21:30 ушли из дома. До настоящего времени их местонахождение неизвестно. Об этом сообщает редакция газеты «Великолукская правда - Новости».

Пропала Снежана Беляева 2005 года рождения. На вид девушке 14-15 лет, рост средний 150-160 см, худощавого телосложения, волосы русые, вьющиеся. Была одета в черную куртку, шарф светлого цвета; юбка, колготки, кроссовки - все черного цвета.

Также пропал Александр Булгаков 2004 года рождения. На вид юноше 15-16 лет, рост примерно 160-175 см, худощавого телосложения, волосы короткостриженые, русые. Был одет в куртку темного цвета, спортивные штаны темного цвета.

 

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 02 или 8-999-093-81-57.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ходите ли вы в театр?

Проголосовать >>>

45-летний мужчина погиб при пожаре в Псковском районе
25 января 2021
45-летний мужчина погиб при пожаре в Псковском районе
В Великих Луках водитель сбил человека на пешеходном переходе
24 января 2021
В Великих Луках водитель сбил человека на пешеходном переходе
Автомобиль повалил опору ЛЭП в Пскове
24 января 2021
Автомобиль повалил опору ЛЭП в Пскове
Автомобиль опрокинулся в кювет в Порховском районе
24 января 2021
Автомобиль опрокинулся в кювет в Порховском районе
Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Великолукском районе
24 января 2021
Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Великолукском районе
Спасателям пришлось извлекать из микроавтобуса пострадавшего в ДТП в Пскове
24 января 2021
Спасателям пришлось извлекать из микроавтобуса пострадавшего в ДТП в Пскове
Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
24 января 2021
Два автомобиля столкнулись в Пскове, есть пострадавшие
Крупная партия контрабандных сигарет арестована псковскими пограничниками в Невельском районе
23 января 2021
Крупная партия контрабандных сигарет арестована псковскими пограничниками в Невельском районе

Идет загрузка...