Два подростка пропали в Великих Луках

17:41, 25 января 2021, ПАИ

В Великих Луках разыскивают двух подростков 15 и 16 лет, которые 24 января в 21:30 ушли из дома. До настоящего времени их местонахождение неизвестно. Об этом сообщает редакция газеты «Великолукская правда - Новости».



Пропала Снежана Беляева 2005 года рождения. На вид девушке 14-15 лет, рост средний 150-160 см, худощавого телосложения, волосы русые, вьющиеся. Была одета в черную куртку, шарф светлого цвета; юбка, колготки, кроссовки - все черного цвета.

Также пропал Александр Булгаков 2004 года рождения. На вид юноше 15-16 лет, рост примерно 160-175 см, худощавого телосложения, волосы короткостриженые, русые. Был одет в куртку темного цвета, спортивные штаны темного цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 02 или 8-999-093-81-57.