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Политика

Два млрд рублей выделит регионам Правительство РФ на объекты для занятий физкультурой

 

Михаил Мишустин. Фото government.ru

 

В 2021 году на финансирование строительства объектов для занятия физкультурой и спортом власть направит 2 млрд рублей. Распоряжение о распределении этих средств между 78 регионами подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

С помощью федеральных субсидий планируется возвести 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в городах и сельской местности. Это будут новые футбольные поля и спортивные площадки. Все они будут оснащены современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарём, силовыми тренажёрами и приспособлены для людей с инвалидностью.

Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 21 января. Михаил Мишустин напомнил, что национальные цели, поставленные президентом, предусматривают к 2030 году увеличение доли занимающихся спортом людей до 70 %. «Для этого важно создавать спортивную инфраструктуру в шаговой доступности от дома или работы», – отметил глава правительства.

Работа ведётся в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». 

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