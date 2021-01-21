Стадион «Машиностроитель» будет принимать звёзд футбола

20:01, 21 января 2021, ПАИ





В эфире радиостанции «Седьмое небо» новоизбранный президент Федерации футбола Псковской области Александр Коновалов поделился планами развития: «Футбол жив. Несмотря на пандемию, в III квартале 2020 года возобновили чемпионат России, возобновили чемпионат межрегиональной Федереации футбола. И профессиональная команда, имеющая место прописки в Великих Луках, продолжила участие во втором дивизионе.

А футбольный клуб «Псков», который потерял свой профессиональный статус, оставшись в третьем дивизионе, успешно отыграл первенство МРО, отлично выступил на финальных соревнованиях в Сочи и теперь имеет право подать заявку на участие во втором дивизионе.

С весны начнутся игры во втором дивизионе. При нормальных весенних погодных условиях мы сможем презентовать стадион «Машиностроитель». Однозначно устроим там большой праздник. И этот стадион первый на своём поле увидит знаменитых звёзд футбола», – сказал президент федерации.