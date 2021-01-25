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Политика

Госдума обсудит вовлечение детей в несанкционированные митинги

В Госдуме хотят заменить наказание с административного на уголовное за участие детей в митингах. Фото TASS/Zuma/Celestino Arce Lavin

 

«Мы осуждаем вовлечение детей в политику. Все эти вопросы будут предметом обсуждения, реакция будет. Детей нельзя втягивать в политические процессы, тем более приводить их на несанкционированные митинги, это опасно», — сказал председатель ГД Вячеслав Володин журналистам.

Вячеслав Володин отметил, что ситуацию надо анализировать. Так, он планирует обсудить это во время поездки в свой избирательный регион с представителями родительского сообщества и студентами.

«Ситуацию необходимо анализировать, изучить правоприменительную практику. За использование детей должны отвечать те, кто публиковал эти призывы», — сказал председатель Госдумы..

При этом он, комментируя законопроект об уголовном наказании за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги в России, отметил, что для выхода на качественное решение этого вопроса необходимо всестороннее обсуждение: «Для того чтобы выйти на качественное решение, его надо обсудить всесторонне».

Ранее депутат фракции «Единой России» Евгений Марченко разработал законопроект, которым предлагается за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги вместо административной ответственности ввести уголовную. Кроме того, законопроектом предусматривается введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до десяти лет за склонение подростков к организации массовых беспорядков.

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