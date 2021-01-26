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Общество

Наблюдать за кошками советует сегодня народный календарь

Фото Дарьи Хватковой.

26 января по народному календарю отмечается Ермилов день. В народе этот день получил название в честь церковной даты, установленной в память мучеников Ермила и Стратоника Синигидонских (Белградских), живших в III-IV веках, пишет calend.ru.

Из-за холодов этот день принято было проводить дома. На Ермилу советовали наблюдать за кошкой, которая живет в доме. По поведению животного можно было предсказать погоду. Раньше считалось, что если кошка катается по половицам – тепло в дом стучится. Если животное в этот день дёргало стену – ожидали ненастье у ворот.

У кошки в этот день можно было попросить и излечения от болезней. В этом случае люди наблюдали, куда чаще всего ложится кошка, и вставали на это место. В этот день наблюдали и за небом. Так, туманный круг около месяца в Ермилов день предвещал метель.

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