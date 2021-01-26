Роскачество нашло в пряностях кишечную палочку и плесень

09:43, 26 января 2021, ПАИ

Специалисты Роскачества исследовали девять видов пряностей 15 торговых марок, в пяти образцах эксперты выявили кишечную палочку и плесень. Об этом свидетельствуют результаты исследования Роскачества.

Эксперты проверили 38 товаров из России, Польши, Австрии и Хорватии. Они изучили качество лаврового листа, красного острого перца, паприки, куркумы, корицы, кунжута, тмина, чеснока, гвоздики и выявили нарушения по микробиологическим показателям.

Так, в куркуме «Едим дома» и паприке Vegeta наблюдается превышение по количеству плесени, а в красном молотом остром перце «Просто!» и в куркуме «Индана» выявлено превышение по количеству бактерий, что может быть связано с неправильным хранением готовой продукции.

В Роскачестве также отметили, что при производстве пяти видов пряностей семи торговых марок могло использоваться сырьё низкого качества. Это — корица молотая Cykoria S.A. и Haas, гвоздика целая «Индана», Cykoria S.A., чеснок гранулированный «Галео», тмин Cykoria S.A., паприка «Индана», «Мастер Док», Kotanyi, Vegeta.

Остальные пряности успешно прошли проверку на биомаркеры.