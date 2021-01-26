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Экономика

Псковичи могут сообщить о некачественной молочной продукции на горячую линию

С 25 января по 5 февраля в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области работает горячая линия по вопросам качества и безопасности молочной продукции и срокам годности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты управления готовы рассказать о нормативных требованиях к молочной продукции, дать рекомендации по выбору продуктов, условиям их хранения и срокам реализации. Сотрудники Роспотребнадзора объяснят, куда нужно обращаться потребителю в случае обнаружения некачественного продукта на предприятиях торговли.

Получить бесплатную консультацию можно по телефону горячей линии: (8112) 662069 с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00 и по пятницам с 10:00 до 16:45, обеденный перерыв - с 13:00 до 13:45.

Номер территориального отдела в городе Великие Луки, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах: (81153)36519.

В территориальный отдел в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах можно обратиться по телефону: (81151)21594.

Территориальный отдел в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах принимает звонки по телефону: (81152)32989.

Сообщения об обнаружении некачественных продуктов питания можно направлять через сайт Роспотребнадзора или на бумажном носителе по адресу: город Псков, улица Гоголя, дом 21а, с указанием наименования пищевой продукции, места расположения торговой точки, наименования юридического лица или индивидуального предпринимателя.

С более подробной информацией по фальсифицированной и некачественной пищевой продукции граждане могут ознакомиться на Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей.

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