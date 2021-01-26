Полицейские спасли упавшую в обморок пенсионерку в Великих Луках

15:47, 26 января 2021, ПАИ

В Великих Луках сотрудники полиции спасли пенсионерку, которая упала в обморок, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

22 января родственники 68-летней женщины сообщили в полицию о её пропаже. На поиски были сориентированы все наряды единой дислокации. К этой работе подключился и заступивший вечером на очередное дежурство экипаж отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Великим Лукам.

Инспектор капитан полиции Игорь Селезнев, полицейский-водитель сержант Вячеслав Кудрявцев и сержант Виктория Баженова на автомобиле следовали по центральным улицам.

В этот момент к патрульному автомобилю «Нива» подошел прохожий, который рассказал, что видел лежавшего на земле человека. Прибыв на место, постовые обнаружили пожилую женщину без сознания. Ею и оказалась пропавшая.

Полицейские старались привести ее в чувство. К ним на помощь пришел еще один великолучанин, который принес для потерпевшей из своего гаража одеяло и теплые вещи.

Прибывшая бригада медиков доставила великолучанку в больницу. Пенсионерка госпитализирована. По имеющимся данным, в настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.