Владимир Путин выступит на форуме в Давосе 27 января

16:18, 26 января 2021, ПАИ

27 января президент России Владимир Путин выступит на форуме в Давосе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Форум будет проходить в онлайн-формате. Участие в дискуссии примут главы государств и правительств, политики и учёные, лидеры мирового бизнеса из десятков стран.

Последний раз Владимир Путин выступал на форуме в Давосе в 2009 году.

Форум в Давосе создан в 1971 году. В 1987 году он получил своё нынешнее название – Всемирный экономический форум (до 1987 года назывался Европейский форум менеджмента). Главным мероприятием ВЭФ являются ежегодные встречи, которые проводятся традиционно на всемирно известном горнолыжном курорте Давос. Начало сотрудничества СССР/России с ВЭФ было положено в 1986 году. С 1987 года советские, а затем российские делегации постоянно участвуют в ежегодных встречах форума, регулярно в России проводятся выездные сессии ВЭФ.

В этом году из-за пандемии коронавируса в традиционные для форума январские даты – с 25 по 29 января – состоится лишь онлайн-конференция Davos Agenda. В очном формате форум запланирован на 13-16 мая в Сингапуре.