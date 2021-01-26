Суд оштрафовал Льва Шлосберга на 20 тысяч рублей
Депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг должен будет заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал депутата Псковской городской Думы Дмитрия Пермякова.
Решение вынесено Псковским городским судом по статье 20.2 «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» КоАП РФ за организацию несанкционированного митинга 23 января в Пскове.