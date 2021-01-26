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Политика

В России может измениться порядок оплаты больничных и начисления детских пособий

Сегодня выплаты по больничным листам идут через работодателя. Фото bukvaprava.ru

Соответствующий правительственный законопроект 26 января приняла в первом чтении Госдума.

Согласно принятому документу, выплаты будут начислять напрямую из Фонда социального страхования (ФСС). На сегодняшний день они осуществляются через работодателя. В Минтруде пояснили, что такие изменения позволят оплачивать больничны листы и начисление детских пособий вне зависимости от финансового положения компании, где работает человек.То есть, это будет гарантировано.

В пояснительной записке к законопроекту напомнили, что уже реализован пилотный проект «Прямые выплаты». Он предусматривает выплаты по обязательному социальному страхованию территориальными органами ФСС.

Если документ вступит в силу, то участие страхователя в назначении и выплатах станет минимальным.  Кроме того, в этом случае обмен сведениями с медицинскими организациями, внебюджетными фондами и другими органами будет электронным. А за несвоевременное или неполное предоставление сведений и документов страхователю будет грозить штраф.

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