В России может измениться порядок оплаты больничных и начисления детских пособий

18:09, 26 января 2021, ПАИ

​

Соответствующий правительственный законопроект 26 января приняла в первом чтении Госдума.

Согласно принятому документу, выплаты будут начислять напрямую из Фонда социального страхования (ФСС). На сегодняшний день они осуществляются через работодателя. В Минтруде пояснили, что такие изменения позволят оплачивать больничны листы и начисление детских пособий вне зависимости от финансового положения компании, где работает человек.То есть, это будет гарантировано.



В пояснительной записке к законопроекту напомнили, что уже реализован пилотный проект «Прямые выплаты». Он предусматривает выплаты по обязательному социальному страхованию территориальными органами ФСС.

Если документ вступит в силу, то участие страхователя в назначении и выплатах станет минимальным. Кроме того, в этом случае обмен сведениями с медицинскими организациями, внебюджетными фондами и другими органами будет электронным. А за несвоевременное или неполное предоставление сведений и документов страхователю будет грозить штраф.