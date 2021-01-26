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Политика

Девять млрд рублей направило Правительство РФ на поддержку социальных работников

Власть направила деньги в регионы для социальных работников, контактирующих с covid-пациентами. Фото tvzvezda.ru

 

Государственные выплаты получат социальные работники интернатов и домов престарелых, которые ухаживали за коронавирусными пациентами.
Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом говорится на сайте Правительства РФ.

Деньги пойдут на предоставление специальных выплат в первом полугодии 2021 года. Они предназначены для тех, кто ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других организаций социального профиля. Поддержать работников таких учреждений поручил президент России Владимир Путин. Из-за ситуации с коронавирусом их рабочая смена сейчас длится 14 дней, и всё это время сотрудники должны оставаться в стенах учреждения.

Решение выделить средства для выплат персоналу социальных учреждений Михаил Мишустин озвучил 26 января на заседании президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Он поручил оперативно довести выделенные деньги до получателей.

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