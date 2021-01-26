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Политика

Украина в пику России приглашает на свою территорию войска НАТО для учений

Украина намерена впустить на свои территории войска НАТО. Фото Depositphotos

 

Украинский парламент принял закон, согласно которому будет разрешён допуск иностранных военных к участию в учениях. Киев планирует провести учения со странами блока НАТО. А политологи уверены, что таким образом Украина пытается «ущемить» Россию.

Решение допустить военные подразделения на украинскую территорию поддержали 325 парламентариев, хотя для принятия закона хватило бы и 226 голосов. Теперь документ пойдёт на подпись президету Зеленскому. Но в том, что он его подпишет, сомневаться не приходится, поскольку инициатива о допуске иностранных военных на территорию Украины исходила именно от него.

Киев планирует потратить на военные учения с НАТО в 2021 году свыше 100 млн рублей, или 38,5 млн гривен.

Планы Украины проводить на своей территории совместные учения со странами – членами НАТО вызывает определённое напряжение в отношениях Киева и Москвы. Об этом в разговоре с «360» рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.  В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

«Любую опасность, которая возникает по периметру границ, соответствующие дежурные подразделения, части и соединения обязаны нейтрализовать как возможную угрозу вторжения в нашу страну. Конечно, это вызывает в определённой степени напряжение», – сказал Андрей Кошкин. 

Политолог  добавил, что никакому государству не нравится, «когда на пороге пылает костёр». 

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