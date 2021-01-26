Украина в пику России приглашает на свою территорию войска НАТО для учений

21:16, 26 января 2021, ПАИ

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Украинский парламент принял закон, согласно которому будет разрешён допуск иностранных военных к участию в учениях. Киев планирует провести учения со странами блока НАТО. А политологи уверены, что таким образом Украина пытается «ущемить» Россию.

Решение допустить военные подразделения на украинскую территорию поддержали 325 парламентариев, хотя для принятия закона хватило бы и 226 голосов. Теперь документ пойдёт на подпись президету Зеленскому. Но в том, что он его подпишет, сомневаться не приходится, поскольку инициатива о допуске иностранных военных на территорию Украины исходила именно от него.

Киев планирует потратить на военные учения с НАТО в 2021 году свыше 100 млн рублей, или 38,5 млн гривен.

Планы Украины проводить на своей территории совместные учения со странами – членами НАТО вызывает определённое напряжение в отношениях Киева и Москвы. Об этом в разговоре с «360» рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

«Любую опасность, которая возникает по периметру границ, соответствующие дежурные подразделения, части и соединения обязаны нейтрализовать как возможную угрозу вторжения в нашу страну. Конечно, это вызывает в определённой степени напряжение», – сказал Андрей Кошкин.

Политолог добавил, что никакому государству не нравится, «когда на пороге пылает костёр».