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Политика

Президент России поговорил с новым президентом Америки

Путин поговорил по телефону с Байденом. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Первый телефонный разговор президента России Владимира Путина и нового американского лидера Джозефа Байдена носил деловой и откровенный характер. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

«В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов», – говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Лидеры обсудили «актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня». «Рассмотрены возможности сотрудничества в борьбе с такой острой проблемой, как пандемия коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую», – говорится в сообщении.

«Среди международных тем затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН», – отметили в Кремле. 

Российский лидер поздравил Байдена с началом работы на посту президента США. «Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с началом работы на посту президента США. Отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и – с учётом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире – всего международного сообщества», – говорится в сообщении.

Это первый разговор Путина с Байденом, который вступил в должность президента США 20 января. Как заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов, разговор состоялся по инициативе американского лидера. До этого Путин направлял Байдену поздравительные телеграммы по случаю победы на выборах президента США (15 декабря) и также по случаю Рождества и Нового года (30 декабря).

Байден отшутился от американских журналистов, которые атаковали его вопросами про Путина. На вопрос, о чём он говорил с Путиным, Байден на ходу ответил: «О вас. Он шлёт наилучшие пожелания».

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