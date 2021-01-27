Опубликован список крупнейших псковских должников за газ
Опубликованы данные по задолженности крупных потребителей природного газа в Псковской области на 1 января 2021 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков».
|
Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.01.2021
|
Наименование
|
ВСЕГО
Дебиторская задолженность, руб.
|В том числе просроченная дебиторская задолженность, руб.
|
МП г. Пскова "ПТС"
|
511 730 952,52
|
334 479 083,17
|
МУП "ЖКХ" Островского района
|
107 504 742,17
|
94 591 898,44
|
МП Псковского района "Коммунальные услуги"
|
74 902 324,40
|
70 655 593,21
|
МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки
|
73 425 976,16
|
0
|
МУП "Невельские теплосети"
|
18 356 245,38
|
17 719 915,58
|
Порховское МПТСиК
|
33 486 874,63
|
28 122 818,63
|
МУП "Райэнергоремонт" Великолукского района
|
34 880 646,91
|
32 967 425,58
|
ООО "РайКомХоз"
|
19 074 396,15
|
19 074 396,15
|
МУП "ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"
|22 155 593,63
|17 068 922,85
|
МУП "Искра"
|
23 771 792,64
|
18 799 457,99
|
МП ЖКХ Дедовичского района
|
15 127 005,30
|
13 972 988,51
|
МУП "Палкинская ПМК"
|
2 991 351,48
|
1 055 357,67
|
ОАО "Уют"
|
1 142 854,84
|
146 000,00
|
МУП "Локнянское ЖКХ"
|
2 282 910,24
|
326 545,91
|
ООО "А2 Энергия"
|
2 084 713,07
|
0
|
Бежаницкое МП "Жилкоммунсервис"
|
5 029 933,86
|
1 552 966,73
|
МП "Печорские теплосети"
|
592 325,30
|
0