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Экономика

Опубликован список крупнейших псковских должников за газ

Опубликованы данные по задолженности крупных потребителей природного газа в Псковской области на 1 января 2021 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков».

Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.01.2021

Наименование

ВСЕГО

Дебиторская задолженность, руб.

 В том числе просроченная дебиторская задолженность, руб.

МП г. Пскова "ПТС"

511 730 952,52

334 479 083,17

МУП "ЖКХ" Островского района

107 504 742,17

94 591 898,44

МП Псковского района "Коммунальные услуги"

74 902 324,40

70 655 593,21

МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки

73 425 976,16

0

МУП "Невельские теплосети"

18 356 245,38

17 719 915,58

Порховское МПТСиК

33 486 874,63

28 122 818,63

МУП "Райэнергоремонт" Великолукского района

34 880 646,91

32 967 425,58

ООО "РайКомХоз"

19 074 396,15

19 074 396,15

МУП "ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"

 22 155 593,63 17 068 922,85

МУП "Искра"

23 771 792,64

18 799 457,99

МП ЖКХ Дедовичского района

15 127 005,30

13 972 988,51

МУП "Палкинская ПМК"

2 991 351,48

1 055 357,67

ОАО "Уют"

1 142 854,84

146 000,00

МУП "Локнянское ЖКХ"

2 282 910,24

326 545,91

ООО "А2 Энергия"

2 084 713,07

0

Бежаницкое МП "Жилкоммунсервис"

5 029 933,86

1 552 966,73

МП "Печорские теплосети"

592 325,30

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