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Общество

Память жертв Холокоста почтили в Псковской области

27 января, в Международный день памяти жертв Холокоста, в Псковской области состоялось сразу несколько памятных мероприятий.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, одним из ключевых мероприятий стала межрегиональная научно-просветительская конференция «Холокост. Новая история», которая в онлайн-формате прошла на площадке Псковской областной универсальной научной библиотеки. Специальный блок был посвящен Псковскому краю, его роли в Великой Отечественной войне, людям и местам, где были расстреляны евреи. Среди озвученных тем: «Деликатное наследие»: Холокост на территории Псковской области в 1941-1944 гг.», «Память без срока давности. Холокост в Локне», «История Холокоста в Невеле». Кроме того, ранее сотрудники и читатели областной универсальной библиотеки присоединились к Всемирной акции против Холокоста #WeRemember (#МыПомним).

Скорбной дате посвящены и памятные мероприятия, которые по традиции проходят в образовательных учреждениях региона. В школах, учреждениях СПО состоялись классные часы, линейки, акции, тематические просмотры фильмов. В этом году свои исследования педагоги и школьники представляют не только в образовательных организациях, но и в учреждениях культуры.

Лучшие региональные исследования и методические разработки по теме Холокоста псковичи озвучат и на международной конференции «Холокост: память и предупреждение» в Москве. Псковскую область представляют два невельчанина: ученик 11 класса гимназии Невеля Александр Воронков и учитель русского языка и литературы этой же гимназии Ольга Петрова. В этом году педагог стала призером международного и всероссийского конкурса методических разработок по теме Холокоста.

Ранее у мемориала в деревне Лухново Псковского района — на месте расстрела советских граждан в 1941 году — состоялся митинг, посвященный памяти жертв Холокоста. Традиционное памятное мероприятие состоялось в рамках Недели памяти, посвященной годовщине освобождения Красной Армией узников концлагеря Освенцим и скорби по погибшим в годы немецко-фашистской оккупации псковичам.

Международный день памяти жертв Холокоста призван напомнить о наиболее массовом геноциде в мировой истории. 27 января 1945 года силами Красной Армии был освобожден лагерь смерти Аушвиц (Освенцим).

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