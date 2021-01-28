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Политика

Началась 54-я сессия Псковского областного Собрания

28 января в 11:00 началась 54-я сессия Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В проекте основной повестки 10 вопросов, включая парламентский час, посвящённый отключениям электричества в новогодние каникулы.

В частности, депутатам предстоит рассмотреть предложенный губернатором Михаилом Ведерниковым новый порядок сопровождения инвестпроектов, изменения антикоррупционного законодательства, разработанные прокуратурой, вопрос о создании лесопаркового зелёного пояса, инициированный общественной палатой.

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