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Общество

О причинах технологических нарушений электросетей в новогодние праздники рассказали псковским депутатам

О причинах технологических нарушений электросетей в Псковской области в новогодние праздники рассказал директор филиала электросетевой компании Александр Михайлов во время 54-й сессии Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Спикер напомнил, что в начале года произошло уникальное наложение негативных природных факторов. «Три волны неблагоприятных природных явлений прошли по территории Псковской области. Ранее в псковском филиале подобного зафиксировано не было», - отметил он. Энергетики заменили 178 поваленных опор. По словам Александра Михайлова, деревья массово падали на ЛЭП, что также приводило к отключениям. Циклон, ледяной дождь и мокрый снег местами разрушили ЛЭП, и их пришлось строить заново.

«И хотя все силы и средства филиала были заранее приведены в режим повышенной готовности, для ликвидации последствий стихии такого масштаба потребовалась помощь коллег из соседних регионов. Энергетики работали круглосуточно», - рассказал директор филиала. Он добавил, что восстановительные работы были затруднены глубоким снегом и завалами из деревьев на дорогах, местами техника не могла пройти к линиям электропередачи.

Александр Михайлов подчеркнул, что у электросетевого комплекса Псковской области есть свои особенности, отличающие его от других регионов. Это и самая большая протяженность линий – 45 тысяч километров, значительная часть которых проходит по лесисто-болотистой местности. Также есть огромное количество населенных пунктов, в том числе труднодоступных, в которых большую часть года либо нет постоянных жителей, либо проживают несколько человек. «Все это отражается на работе энергетиков», - пояснил докладчик.

Он заметил, что модернизация сети такой протяженности требует значительных вложений, и в этом вопросе компании необходима поддержка органов исполнительной и законодательной власти региона в вопросе привлечения дополнительного финансирования из областного и федерального бюджета. «В настоящее время специалисты электросетевой компании завершают формирование программы повышения надежности электроснабжения в регионе. Соответствующая договоренность была достигнута по итогам совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководством электросетевой компании», - проинформировал Александр Михайлов.

Напомним, Псковская область может стать пилотным проектом в рамках полной модернизации энергосистемы.

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