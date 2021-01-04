Псковская область может стать пилотным проектом по модернизации энергосистемы региона

18:33, 04 января 2021, ПАИ

Во время доклада президенту России Владимиру Путину, а также во время переговоров с руководством Россетей и Министерством энергетики РФ губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил сделать Псковскую область пилотным проектом в рамках полной модернизации энергосистемы региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации области.

«От нас будет необходимо финансовое и административное участие, чтобы в текущем году со всеми проблемами мы разобрались системно. Старые линии не выдерживают аномальных погодных условий, в их модернизацию давно не вкладывались средства», — заметил Михаил Ведерников.

Кроме этого он добавил, что данный вопрос станет одной из тем совещания с руководителем Россетей Павлом Ливинским и замминистра энергетики РФ Евгением Грабчаком, которые прибыли в регион накануне для контроля над аварийно-восстановительными работами на линиях электропередачи. Совещание состоится в ближайшее время.

В понедельник, 4 января, в режиме видео-конференц-связи губернатор провел совещание с главами тех муниципалитетов, которые в большей степени пострадали от массового выпадения осадков — мокрого снега и ледяного дождя. В заседании также приняли участие вице-губернатор Василий Осипов, представители профильных региональных комитетов и оперативных служб.

Михаил Ведерников поблагодарил представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления, а также энергетиков и работников оперативных служб за слаженную, командную работу.

«В Псковской области на новогодние праздники выдались сложные погодные условия. На регион обрушились две волны циклона. Сначала значительно пострадали южные муниципалитеты, сейчас занимаемся устранением неполадок по северной и западной частям области», — отметил глава региона.

Он также сообщил, что с представителями «Россети Северо-Запад» достигнута договоренность в ближайшее время выйти на нулевой уровень системных отключений.

«После этого энергетики и оперативные службы будут отрабатывать адресные обращения граждан, поступающие в том числе через социальные сети. «Реагировать будем максимально оперативно», — подчеркнул глава региона.

По информации компании «Россети Северо-Запад», в настоящее время без электроснабжения остаются порядка 600 человек. С докладами на совещании выступили главы Псковского, Себежского, Печорского и Опочецкого районов, которые рассказали о количестве работающих аварийных бригад, а также об информационной работе с населением. В частности, руководители муниципалитетов отметили, что со стороны районных администраций была оказана вся необходимая поддержка по вопросам расчистки дорог от снега и поваленных деревьев.

Массовые отключения электричества произошли накануне из-за аномально обильного выпадения осадков в виде ледяного дождя и мокрого снега. По информации «Россети Северо-Запад», сегодня планируется завершить восстановление основной линии. Работа идет в круглосуточном режиме. Группировка сил и средств компании составляет свыше 160 мобильных подразделений в составе 620 человек. В Псковскую область дополнительно прибыли 56 бригад — более 200 человек из соседних регионов. Все социально значимые объекты региона получают электроэнергию в полном объеме.