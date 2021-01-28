Более двух млрд рублей ежегодно требуется Псковской области для обновления электросетевого хозяйства

11:36, 28 января 2021, ПАИ

Для надёжного обеспечения Псковской области электричеством ежегодно требуется более двух миллиардов рублей. Эти средства необходимо направлять для обновления объектов электросетевого хозяйства. Об этом сообщил заместитель губернатора Василий Осипов в рамках парламентского часа на 54-й сессии Псковского областного Собрания 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Василий Осипов отметил, что причинами отключения электроэнергии в конце декабря 2020 года – начале января 2021 года становились неблагоприятные погодные условия.

«С 25 по 28 декабря в регионе прошёл циклон «Грета», с 29 по 31 декабря – ледяной дождь, – напомнил заместитель губернатора. – В первые дни нового года регион подвергался мощному циклону».

В это время обострилась проблема, и местные жители не всегда могли дозвониться по телефону диспетчерской.

Общая протяженность электросетей в Псковской области составляет более 50 тысяч километров и обслуживается пятью компаниями.