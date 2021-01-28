24-летнего иностранца осудили за незаконное пересечение границы Псковской области

11:59, 28 января 2021, ПАИ

За незаконное пересечение границы Псковской области осудили 24-летнего иностранца, сообщили в пресс-службе регионального Пограничного управления ФСБ России.

В сентябре 2020 года в районе населенного пункта Залоги Невельского района был задержан гражданин сопредельного государства. Молодой человек направлялся в Россию на своем автомобиле с целью трудоустройства.

Ранее мужчине вынесли постановление о запрете пересечения границы до 2022 года. По решению Невельского районного суда иностранца приговорили к лишению свободы на срок три месяца в колонии-поселении.