В Псковской области будут быстрее реагировать на ЧС

13:41, 28 января 2021, ПАИ

Не делать оценку регулирующего воздействия актов по ликвидации ЧС разрешили в Псковской области. Соответствующий законопроект приняли депутаты Псковского областного Собрания на 54-й сессии регионального парламента 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Законопроект разработан в целях приведения указанного закона области в соответствие с Федеральным законом от 9 ноября 2020 года «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вступившим в силу с 20 ноября 2020 года.

В частности, в федеральном законе уточнен перечень проектов муниципальных нормативных правовых актов, по которым органам местного самоуправления не требуется проводить оценку регулирующего воздействия. Например, не требуют такой оценки проекты нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.

Изменения в федеральное законодательство (отмена необходимости проведения оценки регулирующего воздействия для проектов муниципальных нормативных правовых актов, которые разработаны в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций) были внесены для того, чтобы органы местного самоуправления своевременно выполняли возложенные на них полномочия и оперативно принимали необходимые меры для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Аналогичные изменения сегодня были приняты и в региональном законодательстве.