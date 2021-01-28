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Политика

Три российские партии подписали манифест об объединении

Лидеры трех партий — «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» — подписали манифест об объединении. Церемония подписания манифеста прошла в Государственном центральном музее современной истории России, пишет газета «Известия».

В манифесте говорится о том, что представители трех партий «приняли решение об объединении на основе взаимного уважения и общих целей, исходя из нашего общего понимания справедливости и правды».

Документ включает «12 принципов правды, патриотизма и справедливости», что подразумевает усиление роли государства в экономике, развитие прогрессивной шкалы налогообложения, ужесточение ответственности за коррупцию.

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