Три российские партии подписали манифест об объединении

15:54, 28 января 2021, ПАИ

Лидеры трех партий — «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» — подписали манифест об объединении. Церемония подписания манифеста прошла в Государственном центральном музее современной истории России, пишет газета «Известия».

В манифесте говорится о том, что представители трех партий «приняли решение об объединении на основе взаимного уважения и общих целей, исходя из нашего общего понимания справедливости и правды».

Документ включает «12 принципов правды, патриотизма и справедливости», что подразумевает усиление роли государства в экономике, развитие прогрессивной шкалы налогообложения, ужесточение ответственности за коррупцию.