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Политика

Сенаторы от Псковской области улучшили позиции в медиарейтинге за 2020 год

Сенаторы от Псковской области Андрей Турчак и Елена Бибикова значительно улучшили свои позиции топ-50 членов Совета Федерации РФ по итогам 2020 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Медиалогия», которая подготовила медиарейтинг.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Турчак поднялся на 5 позиций и занял 7-ю строчку рейтинга с медиаиндексом 166 796,5.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова оказалась на 12-м месте с медиаиндексом 60 663,9, поднявшись на 33 строчки. Она вошла в список сенаторов с самыми заметными перемещениями в рейтинге.  

Член Совета Федерации Сергей Леонов, предоставляющий Смоленскую область, поднялся на 23 позиции, глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко – на 20, первый зампред комитета по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова – на 19.

В 2020 году СМИ больше всего писали о том, что заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала о планируемой индексации пенсий в 2021 году. Кроме того, Елена Бибикова отметила, что пенсия в среднем увеличится на тысячу рублей.

Лидерами медиарейтинга членов СФ в 2020 году стали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Медиаиндекс», на основе которого построен рейтинг, – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше его значение, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый СМИ.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 61 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

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