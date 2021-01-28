Для работающих с COVID-19 псковских медработников сохранят все меры поддержки

19:36, 28 января 2021, ПАИ

Все федеральные меры поддержки для псковских медработников, работающих с коронавирусными больными, сохраняются до конца 2021 года. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Отвечая на вопрос врача-инфекционист Великолукского филиала ГБУЗ ПО «Псковская областная инфекционная больница» Марины Щепетевой, глава региона отметил, что медикам региона выплачивают компенсационные за коммерческий наём жилых помещений – до 11 тысяч рублей ежемесячно. Такую выплату получают 65 врачей.

Предусмотрена также приватизация служебных помещений в государственной собственности. За предыдущий год врачами приватизировано шесть квартир.

С 1 января 2020 года были увеличены выплаты подъёмных при первом трудоустройстве: 300 тысяч рублей – врачам поликлиник, 150 тысяч рублей – врачам неполиклинического звена, 100 тысяч рублей – фельдшерам скорой помощи, 50 тысяч рублей – остальным средним медицинским работникам. Фельдшерам ФАПов – 300 тысяч рублей.