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Общество

Для работающих с COVID-19 псковских медработников сохранят все меры поддержки

Все федеральные меры поддержки для псковских медработников, работающих с коронавирусными больными, сохраняются до конца 2021 года. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Отвечая на вопрос врача-инфекционист Великолукского филиала ГБУЗ ПО «Псковская областная инфекционная больница» Марины Щепетевой, глава региона отметил, что медикам региона выплачивают компенсационные за коммерческий наём жилых помещений – до 11 тысяч рублей ежемесячно. Такую выплату получают 65 врачей.

Предусмотрена также приватизация служебных помещений в государственной собственности. За предыдущий год врачами приватизировано шесть квартир.

С 1 января 2020 года были увеличены выплаты подъёмных при первом трудоустройстве: 300 тысяч рублей – врачам поликлиник, 150 тысяч рублей – врачам неполиклинического звена, 100 тысяч рублей – фельдшерам скорой помощи, 50 тысяч рублей – остальным средним медицинским работникам. Фельдшерам ФАПов – 300 тысяч рублей.

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