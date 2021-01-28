Медпункт снова заработал в Писковичах

19:52, 28 января 2021, ПАИ

Медпункт снова заработал в посёлке Писковичи. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в рамках прямой линии населения с губернатором Михаилом Ведерниковым 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Жительница Писковичей пожаловалась губернатору на то, что в посёлке перестал работать медпункт из-за отсутствия врачей.

«Насколько мне известно, там уже вышли на работу два фельдшера. Давайте уточним у Марины Валерьевны Гаращенко», – сказал губернатор.

Марина Гаращенко пояснила, что в ФАПе в Писковичах действительно работают два медработника. «ФАП обслуживает большое количество детского и взрослого населения. К сожалению, в ноябре-декабре один фельдшер заболел коронавирусом, долго и тяжёло болел, а второй уволился, – отметила она. – В настоящее время проблема решена. Фельдшер по взрослому направлению уже приступил к работе, также пришёл молодой специалист по педиатрическому направлению».

Руководитель профильного регионального комитета добавила, что в ФАПе в Писковичах также организована работа по выездному направлению, туда по согласованному с населением графику приезжает терапевт и педиатр.