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На вызове нельзя спать, есть, читать. Для врачей скорых ввели новые запреты

Для медработников выпустили новые правила. Фото ПАИ

 

Министерство труда и социальной защиты России выпустило новые правила охраны труда в медицинских организациях. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Согласно документу Минтруда, врачам скорой помощи запрещено спать и читать по пути на вызов что-либо, кроме медицинской документации, а также есть или курить в салоне. Они также не должны отвлекать водителя разговорами, принуждать его быстро ехать и самостоятельно включать сирены или мигалки.

Сопровождение пациента родственниками допустимо, если число пассажиров скорой будет совпадать с числом мест в автомобиле, установленным производителем.

Если автомобиль загорится, врачи обязаны эвакуироваться с пациентом, после чего отойти на 10-15 метров и вызвать экстренные службы.

Как пишет «Парламентская газета», пить, курить и есть на рабочем месте, а также заниматься задачами, не предусмотренными обязанностями, нельзя и другим медикам. Новый документ также запрещает хранение лекарств без этикеток, с нечитаемыми наименованиями и в повреждённой упаковке. Кроме того, нельзя пробовать препараты на вкус и запах, пользоваться неисправным оборудованием и изделиями, не зарегистрированными в России.

Работники инфекционных стационаров должны коротко стричь ногти, всегда держать руки в чистоте, в том числе при обслуживании наркозных аппаратов. Они не должны носить одежду из синтетических материалов, чтобы избежать накопления статических электрозарядов, а также обязаны снимать перед работой металлические предметы и украшения.

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