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Общество

Более 1000 запрещённых предметов пытались пронести псковичи в суды в 2020 году

Жители Псковской области пытались пронести в суды и в здания ОСП 1014 запрещенных предметов, сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

В частности, местные жители пытались пронести колюще-режущие предметы, боеприпасы, электрошоковые устройства и другие предметы, которые могли быть опасны для лиц, находящихся в суде. Посетителей с опасными предметами не пропускали. При этом чрезвычайных происшествий в зданиях судов не допущено.

За прошлый год судебные приставы по ОУПДС выявили 44 человек, которые скрывались от органов дознания, следствия и суда.

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