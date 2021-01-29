Полиция предостерегает псковичей от участия в несанкционированных акциях

10:10, 29 января 2021, ПАИ

Полиция предостерегает псковичей от участия в несанкционированных акциях 31 января, информация о которых распространяется в интернете. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, данные мероприятия являются незаконными. За призывы и участие в них предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством.

«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться сотрудниками полиции», – подчеркнули в УМВД.

Правоохранительные органы региона будут реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Нарушителей законодательства могут привлечь к ответственности, в том числе уголовной.

В полиции отдельно обратились к родителям несовершеннолетних псковичей: «Необходимо уберечь детей от вовлечения в противоправную деятельность других лиц и от преступления закона. За участие несовершеннолетних граждан в незаконных акциях предусмотрена ответственность как для самих подростков, так и для их родителей».

Полиция призывает жителей Псковской области не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.