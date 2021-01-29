О налипании снега на провода предупреждают жителей Псковской области

16:06, 29 января 2021, ПАИ

29 января в южных районах Псковской области ожидается налипание мокрого снега на провода, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Рекомендации для населения:

- воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте;

- поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии, закройте газовые краны;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев;

- научите детей, как действовать во время непогоды;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи);

- остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередачи, разбитого стекла и других источников опасности.

Закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей.

Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередачи, при обнаружении обрыва линий электропередачи и при необходимости обращайтесь в службу спасения.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.