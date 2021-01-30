Жительница Пскова поблагодарила за работу сотрудников «Экопрома»

09:15, 30 января 2021, ПАИ

В адрес регионального оператора по обращению с ТКО на территории Псковской области - ООО «Экопром» пришло письмо от псковички, которая живет в микрорайоне Овсище. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регоператора, в своём письме жительница областного центра выразила благодарность сотрудникам компании за работу по уборке мусора.

«Наблюдая за вашей работой, особенно в это время, хочу поблагодарить вас за усердие и добросовестность. Красота и гармония всегда была связана с чистотой, - пишет женщина. - Заботясь о чистоте, вы не только проявляете заботу об окружающих вас людях, но и делаете нашу жизнь более комфортной».

Главная задача регионального оператора — сформировать современный стандарт обращения с ТКО в Псковской области, который ориентирован на улучшение качества экологической обстановки в регионе. Организованный сбор, регулярный вывоз, сортировка и последующая обязательная вторичная переработка полезных фракций (пластик, бумага, стекло), создание современных полигонов и недопущение стихийных свалок – это большая работа, которая строится на экологической сознательности жителей области.

Псковская область всегда славилась своей экологической обстановкой, деятельность регионального оператора направлена исключительно на сохранение этого позитивного имиджа во благо региона.