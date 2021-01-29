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Экономика

Размер социальных пособий увеличится в России с 1 февраля

С 1 февраля размер ряда социальных пособий увеличится на 4,9 %. Постановление об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Индексация коснётся выплат, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве. Также повысят некоторые пособия, которые положены семьям с детьми: единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях на ранних сроках беременности, единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью.

С 2018 года в России социальные выплаты индексируются один раз в год с 1 февраля. При этом учитывается фактический индекс потребительских цен за предыдущий год.

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