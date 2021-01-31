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Пропавшего без вести псковича разыскивает полиция

В Пскове ведётся розыск Романа Иванова 1974 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 14 апреля 2019 года он без вести пропал на территории Пскова. До настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы тёмно-русые с сединой, нос узкий длинный, брови дугообразные, глаза серые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Романа Иванова, просят позвонить по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.

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