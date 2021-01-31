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Условный срок получил житель Бежаниц за хранение пороха и огнестрельного оружия

За хранение пороха и огнестрельного оружия житель Бежаницкого района был приговорен к условному заключению. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

С 2000 года до ноября 2020 года гражданин незаконно хранил в доме промышленно изготовленный дымный порох весом 67 граммов. С 1990-х годов до ноября 2020 года он без соответствующего разрешения хранил в доме огнестрельное гладкоствольное оружие, которое было изготовлено самодельным способом по типу пистолета.

Обвиняемому назначено наказание в виде одного года условного лишения свободы с испытательным сроком на один год.

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