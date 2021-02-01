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Общество

Псковские курсанты Академии ФСИН прошли учения «Итог-2021»

задания были максимально приближены к реальным действиям экспертов. Фото Академия ФСИН

 

Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России в рамках учений «Итог-2021» выполняли задания с использованием криминалистической техники. Об этом ПАИ соощили в пресс-службе академии.

Участники комплексных учений «Итог-2021» отработали действия с использованием криминалистической техники и продемонстрировали знания в области оформления уголовно-процессуальных документов, полученные в образовательной организации.

Практическую помощь курсантам в выполнении поставленных задач оказал начальник отдела криминалистических экспертиз ЭКЦ УМВД России по Псковской области Андрей Матвеев, который консультировал обучающихся по вопросам применения технических средств обнаружения и фиксации следов преступления.

– Старшекурсники проводили проверку сообщения о преступлении, совершённом на территории исправительного учреждения. Курсанты продемонстрировали знания по дисциплинам «уголовный процесс» и «криминалистика», полученные ими за время обучения в Псковском филиале академии. Надеемся, что их дальнейшая служба сложится так же успешно, как и сегодняшние проверочные мероприятия, проведённые в игровой форме, – отметила преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России Елена Босак.

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