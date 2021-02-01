Бывший глава Чернобыльской АЭС умудрился устроить аукцион по продаже радиоактивного металла

23:04, 01 февраля 2021, ПАИ

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-директора Чернобыльской АЭС по факту незаконного обращения с радиоактивными материалами, в пятницу сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины. Об этом рассказало ТАСС.

По данным надзорного ведомства, в июле 2019 года руководитель ЧАЭС объявил аукцион на продажу более 500 тонн радиационно загрязнённого металлолома, предварительно оценив его в 1 тыс. гривен ($35) за тонну, что существенно ниже начальной стоимости. Тем самым, по заключению экспертов, государству был нанесён материальный ущерб более чем на 2,75 млн гривен (около $98 тыс.).

«Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Государственного специализированного предприятия «Чернобыльская АЭС» и директора одного из обществ с ограниченной ответственностью по факту незаконного обращения с радиоактивными материалами», -– отмечается в пресс-релизе.

Офис прокурора не называет имя директора ЧАЭС. Однако известно, что с 19 марта 2019 года по апрель 2020 года обязанности гендиректора ГП «ЧАЭС» исполнял Сергей Калашник.

Авария на ЧАЭС произошла ночью 26 апреля 1986 года. Это ЧП стало крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики. В результате взрыва была полностью разрушена активная зона реактора, здание энергоблока частично обрушилось. Суммарный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду составил около 380 млн кюри. Загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км, из них 70 % – на территории Украины, Белоруссии и России. 15 декабря 2000 года работа ЧАЭС была полностью прекращена.